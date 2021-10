Guardando a numeri e statistiche di Milan-Verona, si può segnalare un dato riguardante il match tra rossoneri e gialloblù. Secondo quanto sottolineato da Giuseppe Pastore, il Milan non chiudeva un primo tempo a San Siro in svantaggio per 0-2 dall'8 marzo 2020, Milan-Genoa (1-2), ultima partita pre-lockdown.