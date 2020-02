Milan, la carica di Ibra per il derby. Con lui l’ultimo successo fuori casa

Manca un giorno al derby di Milano e la tensione in città inizia ad avvertirsi maggiormente. Da un lato l’Inter prova a tallonare la Juve e a rispettare una tradizione favorevole nei derby degli ultimi anni, dall’altro lato il Milan cercherà di interrompere il digiuno fuori casa che dura da 10 anni. Il Milan non vince “in esterna” dal 14 novembre 2010, quando i rossoneri si imposero per 1-0 proprio grazie a un gol di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è carico, ha lavorato a parte per tutta la settimana senza forzare proprio per arrivare al meglio all’appuntamento contro i cugini, facendo attenzione a non aggravare il fastidio al polpaccio. Ibra ieri ha svolto un lavoro parziale in gruppo e oggi svolgerà tutta la rifinitura con i compagni per organizzare tatticamente la sfida all’Inter. “Ibra? Ha portato la sua leadership nel gruppo. E' un ragazzo fantastico, un grande professionista. E' un esempio per tutti, spinge tutti a dare il massimo", ha dichiarato il secondo portiere rossonero Asmir Begovic in una intervista alla BBC. Il Milan parte sfavorito per i 19 punti di differenza in classifica, ma le stracittadine riservano spesso sorprese, e Pioli spera proprio di giocarsi la carta Ibra per sfatare il tabù derby (gli ultimi tre li ha vinti l’Inter). Ma è vero che da quando lo svedese è tornato a Milano e ha giocato dal primo minuto, il Milan ha sempre vinto, tuttavia con l’Inter si tratta del primo big match e Zlatan avrà bisogno dell’aiuto di tutta la squadra per vincere il match.