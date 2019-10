Milan, la delusione di Pioli: "Dovevamo chiudere prima la sfida"

E' uno Stefano Pioli piuttosto deluso quello che si è visto dopo il pari contro il Lecce: "Il regalo più bello me l’aspettavo dalla partita. Questa gara ci servirà per capire i nostri errori. Volevamo la vittoria ma non l’abbiamo ottenuta. Dobbiamo migliorare perché lo spirito e le giocate sono state di buon livello ma dovevamo chiudere prima la sfida. Purtroppo non abbiamo vinto una partita che per come avevamo giocato meritavamo di portare a casa. Nel finale è mancata attenzione. Abbiamo messo in mostra tante note positive ma se non capitalizzi le occasioni devi capire che si può vincere anche 2-1, buttando via il pallone se serve" le parole del tecnico milanista riportate questa mattina dal Corriere della Sera.