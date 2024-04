Milan, la difesa continua a essere il tallone d’Achille dei rossoneri: 37 gol subiti in 32 partite di campionato

vedi letture

Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, la difesa continua a essere il tallone d’Achille del Milan che ha incassato tre reti anche ieri contro il Sassuolo: il numero dei gol subiti in questo campionato sale così a 37 reti in 32 partite, un dato da medio bassa classifica, non da secondo posto, figuriamoci da scudetto. In estate, oltre ad un grande centravanti, il club di via Aldo Rossi dovrà prendere anche un difensore centrale affidabile.

Ieri in casa del Sassuolo, al centro della difesa milanista hanno giocato Simon Kjaer e Malick Thiaw, che sono apparsi in grande difficoltà e sono usciti anche malconci dalla partita: il danese teme di essersi stirato il flessore, mentre per il tedesco dovrebbe trattarsi solo di un crampo. Oggi i due verranno valutati dallo staff medico rossonero e si saprà qualcosa in più sulle loro condizioni.