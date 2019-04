Milan, la leadership di Abate e l’importanza nello spogliatoio

Anche lui è stato più volte fischiato, ma non ha mai dato peso ai mugugni (a dire il vero, spesso giustificati) del pubblico di San Siro. Perché un leader, o meglio, un veterano si riconosce anche da queste cose. Ignazio Abate non ci ha pensato su due volte quando, l’altra sera, nel primo tempo di Milan-Spal, ha visto Higuain pizzicato dai tifosi. L’esterno rossonero è subito intervenuto, invitando la gente - con ampi gesti - a smettere di fischiare il compagno di squadra in evidente difficoltà. Un comportamento da capitano (o senatore, se preferite) che ha evidenziato, ancora una volta, l’importanza di Abate nello spogliatoio milanista. Quella stessa importanza che potrebbe spingere il club a rinnovargli il contratto in scadenza il prossimo giugno.