Milan, la Primavera ricomincia da tre

Non poteva esserci un ritorno in campo migliore per il Milan Primavera: i giovani rossoneri dominano il match contro i pari età della Lazio, conquistando la seconda vittoria stagionale, a quasi quattro mesi dal successo sul Cagliari. Il 3-0 di Formello sta anche stretto ai rossoneri, che producono tantissimo in attacco con occasioni che avrebbero potuto rendere più rotondo il successo. La firma sui gol è quella di Giacomo Olzer, autore di una doppietta, e di Emil Roback, ma è la prova del gruppo intero a dare le indicazioni più positive per Mister Giunti: da capitan Brambilla a Michelis e Stanga, in molti finiscono sugli scudi. Da segnalare anche il debutto del classe 2004 Gabriele Alesi. Il miglior modo per riprendere una stagione e inaugurare il tour de force alle porte: si tornerà in scena già mercoledì pomeriggio, alle 14.30, con la trasferta sul campo del Torino per il recupero della 4° giornata.