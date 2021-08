Milan, la probabile formazione in vista della Sampdoria

In avvicinamento alla sfida tra Sampdoria e Milan, prima partita del nuovo campionato 21/22, la Gazzetta dello Sport ha provato a disegnare il probabile 11 rossonero in vista della sfida contro i blucerchiati. Stefano Pioli dovrebbe schiere il solito 4-2-3-1 che sta facendo le fortune del Milan: davanti a Mike Maignan, prima uscita ufficiale con i rossoneri per il portiere francese, il quartetto dovrebbe essere formato dalla coppia centrale Kjaer e Tomori e Calabria-Theo Hernandez sulle corsie laterali. A centrocampo Bennacer e Tonali. Il classe '00 partirà dal primo minuto al posto dell'indisponibile, causa infortunio, Franck Kessie. Sulla trequarti, da destra verso sinistra, Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. Davanti Olivier Giroud, fresco di una doppietta contro il Panathinaikos.