Milan, la prossima partita è tra una settimana: il calendario di maggio

Il Milan ha dato continuità alla vittoria contro l'Inter in Coppa Italia e nel lunch match di ieri, in occasione del 34° turno di Serie A, i rossoneri hanno vinto 2-0 a Venezia, grazie alle reti di Pulisic e Gimenez. Un risultato che non smuove tanto la classifica del campionato, anche in virtù delle dirette concorrenti, ma che almeno fa guadagnare fiducia per questo finale di stagione che sarà focalizzato tutto sulla finale di Coppa Italia del 14 maggio contro il Bologna.

La prossima partita del Milan sarà tra una settimana esatta e aprirà il mese finale dell'anno, maggio. I rossoneri giocheranno lunedì 5 maggio alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa, la seconda trasferta consecutiva. Sarà la partita che proietterà la formazione di Conceicao verso la doppia sfida con il Bologna, prima Serie A e poi finalissima.

Questo il calendario del mese di maggio:

Serie A - Genoa - Milan, Lunedì 5/5, ore 20.45

Serie A - Milan - Bologna, data e orario TBD nel weekend 11/5

Finale Coppa Italia - Bologna - Milan, Mercoledì 14 maggio, ore 21

Serie A - Roma - Milan, data e orario TBD nel weekend 18/5

Serie A - Milan - Monza, data e orario TBD nel weekend 25/5