Milan, la settimana dei terzini

Tanta voglia di riscatto anche da parte di Ricardo Rodríguez, dopo la partita disputata con la maglia della Nazionale svizzera. Il laterale rossonero è sempre pronto e concentrato e a sua volta si tratta di ripartire con un nuovo allenatore e un nuovo staff tecnico. Sulle corsie rossonere, si sono percepiti durante la settimana molti degli aspetti che potremmo ritrovare in campo domenica sera in occasione di Milan-Lecce.



Proprio domenica sera, il terzino destro rossonero sarà con ogni probabilità Andrea Conti vista la squalifica di Davide Calabria per un turno dopo l'espulsione rimediata nell'ultimo match contro il Genoa. Come già era accaduto nel Derby per lo stesso motivo, si tratta di una grande occasione per il 25enne lecchese che era giocatore azzurro quando lo ha acquisito il Milan nell'estate 2017. Conti dovrà cercare di sfruttare al meglio questa nuova grande chance dall'inizio a sua disposizione.



Dopo il palo contro l'Inter e dopo il gol segnato a Genova, sono arrivate anche le parole da parte di Theo Hernández, il cui fratello Lucas era in campo nel corso della settimana in Francia-Turchia, contro il rossonero Hakan Çalhanoğlu. Dal canto suo, Theo Hernández, il quale crede fortemente nell'obiettivo Champions: "Ci credo sempre al quarto posto, abbiamo un grande organico e possiamo stare davanti. Le ultime gare non sono state semplici, ma siamo una grande squadra e possiamo lottare per qualificarci alla prossima Champions. Dobbiamo dare tutto, anche l'anima, per vincere le partite".



Il terzino rossonero ha poi parlato anche del nuovo allenatore Stefano Pioli: "Sono sicuro che faremo grandi cose con lui". Un atteggiamento positivo e determinato, è esattamente quel che ci vuole per risalire la classifica.