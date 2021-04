Milan, la situazione disciplinare: Calhanoglu, Castillejo, Dalot, Rebic, Saelemaekers e Theo diffidati

Nel match contro il Sassuolo, così come contro il Genoa, non è stato ammonito nessun calciatore rossonero. Di conseguenza, in vista della sfida con la Lazio, restano sei i diffidati in casa Milan: Theo Hernandez, Calhanoglu, Castillejo, Dalot, Rebic e Saelemaekers.

Di seguito il numero dei cartellini gialli in campionato:

9: Theo Hernandez

8: Kessie

7: Romagnoli

6: Calabria

5: Leao

4: Calhanoglu, Castillejo, Dalot, Rebic, Saelemaekers

2: Gabbia, Ibrahimovic, Kjaer, Krunic, Meite

1: Bennacer, Diaz, Donnarumma, Kalulu, Tonali.

In grassetto i giocatori squalificati

In corsivo i giocatori in diffida