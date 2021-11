Dopo la sconfitta per 1-0 in quel di Siviglia contro la Spagna, la Svezia di Zlatan Ibrahimovic sarà costretta a fare gli spareggi per tentare di accedere ai Mondiali di Qatar 2022. Il milanista, entrato al minuto 73 sullo 0-0, si è dato da fare seppur non ha inciso più di tanto.