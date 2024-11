Milan, la trasferta è una kryptonite anche in Europa

Uno dei grandi problemi di questo Milan targato Paulo Fonseca è sicuramente relativo al rendimento in trasferta. In questa stagione i rossoneri hanno vinto lontano da San Siro solamente una volta, la gara contro il Monza di sabato. Formalmente il Diavolo avrebbe vinto anche un'altra gara fuori casa, il derby con l'Inter ma quella è una partita a sè, anche da quel punto di vista. In generale, tra Serie A e Champions, il Milan ha vinto due trasferte, ne ha pareggiata una (Lazio) e ne ha perse due (Fiorentina e Leverkusen). Non un gran bottino.

In generale anche in Europa le cose vanno abbastanza male, da questo punto di vista, già dai tempi di Pioli. Infatti come viene riportato il Milan ha vinto solamente una trasferta delle ultime sette in Champions League, poco meno di un anno fa in casa del Newcastle, in Inghilterra. Le altre sei gare, inclusa quella di quest'anno contro il Bayer Leverkusen, sempre perse o pareggiate. Pareggio a Londra contro il Tottenham, pareggio a Napoli, sconfitta contro l'Inter, pareggio a Dortmund, sconfitta a Parigi, vittoria a Newcastle, sconfitta a Leverkusen.