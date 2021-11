Milan, la vittoria di Madrid porta 2,8 milioni di euro nelle casse rossonere

La vittoria di ieri sul campo dell'Atletico Madrid non è stata importante solo a livello sportivo, visto che permette al Milan di restare ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma anche a livello economico: il successo contro gli spagnoli porterà infatti 2,8 milioni di euro nelle casse milaniste (si tratta del premio previsto per una vittoria nella fase a gironi della Champions League 2021-22).