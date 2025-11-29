Milan-Lazio: ennesimo sold out. E quanti vip in tribuna…

vedi letture

Il sabato sera calcistico di Serie A vede in programma alle 20:45, alla scala del calcio, il match tra i rossoneri del Milan e i biancocelesti della Lazio. Rossoneri che dopo la vittoria nel derby devono confermare il loro periodo di forma e provare a conquistare la vetta solitaria per una notte, aspettando lo scontro diretto di domani sera tra Roma e Napoli, contro una Lazio che, reduce dalla vittoria casalinga contro il Lecce, proverà a strappare 3 punti pesanti a San Siro.

Ennesimo sold-out rossonero - Il pubblico delle grandi occasioni non mancherà, sarà infatti tutto esaurito anche questa sera, a conferma della bellissima e costante risposta che danno i tifosi del Milan da parecchi anni a questa parte. Non solo la voce della Curva Sud e di tutto il popolo rossonero, ma saranno presenti in tribuna diversi VIP che guarderanno la partita nelle tribune più esclusive dello stadio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, saranno spettatori del match Luis Alberto, ex Lazio, Adriano Galliani, una schiera di cantanti tra cui Sarah Toscano, Artie 5ive e 22 Simba, Beatrice Vendramin, attrice e infine il c.t della nazionale Gennaro Gattuso.