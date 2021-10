Milan, le eurorivali: Porto, allenamento in Taça. Liverpool umilia Ranieri, l'Atlético riposa

Niente ripresa del campionato in Portogallo, che da calendario ha offerto un turno di Taça do Portugal alla ritorno dalla pausa internazionale. Un modo per rendere meno pesante la ripresa. Contro la Sintrense, squadra di quarta divisione, è stato poco più di un allenamento per il Porto e un'occasione per Sergio Conçeiçao di vedere all'opera giocatori che hanno calcato poco il campo. 5-0 il risultato finale per i Dragões, già pronti per il Milan.

Liverpool spaventoso, quello visto contro il Watford nell'ottavo turno di Premier League: i reds hanno vinto l'anticipo di sabato pomeriggio per 0-5, rovinando così il debutto di Claudio Ranieri. Firmino si porta a casa il pallone, Salah è protagonista di una rete capolavoro, che ricorda per certi aspetti a uno storico gol di Ibrahimovic con la maglia dell'Ajax, quando si porta via nello stretto tutta la difesa avversaria. In merito Jurgen Klopp ha dichiarato: "Ci serve che sia in questa forma per raggiungere i nostri sogni. Chi, al momento, è migliore di lui?". Reds al momento secondi in Premier League, appena un punto sotto il Chelsea.

Weekend di riposo per l'Atlético Madrid. Rinviata la partita contro il Granada per decisione de LaLiga, a seguito dell'arrivo dei nazionali sudamericani troppo a ridosso della sfida: De Paul, Correa, Gimenez e Suarez più il messicano Herrera. Un risparmio di energie che è fondamentale in vista della sfida contro il Liverpool.