Milan, le visite mediche di Brahim Diaz tra domani e venerdì

Brahim Diaz, ultimo colpo di mercato del Milan, è sbarcato questa mattina a Milano e si sottoporrà immediatamente al tampone: in caso di negatività, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo svolgerà poi le visite mediche di rito, in programma tra domani e venerdì. Successivamente ci sarà la firma del contratto a Casa Milan e il primo allenamento a Milanello.