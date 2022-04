MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo la Lega Serie A Rafael Leao è il secondo miglior assist man rossonero del campionato, con quattro passaggi chiave forniti ai compagni in questa stagione di Serie A: uniti ai suoi 9 gol il portoghese ha partecipato in totale a 13 reti in totale in campionato finora. Numeri ottimi per un esterno offensivo.