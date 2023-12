Milan, Leao verso la titolarità per la sfida contro il Newcastle

Come riportato da Peppe Di Stefano, inviato a Milanello per SkySport, dopo l'allenamento molto positivo di oggi si va verso la titolarità per Rafael Leao nel match di mercoledì tra Newcastle e Milan; sarà, chiaramente, una decisione da prendere nelle prossime ore e, in particolare, nella mattinata di domani, quando la squadra sosterrà la consueta rifinitura della vigilia.



Leao fa la differenza

Leao fa la differenza per il Milan: non si scopre certamente l'acqua calda con un'affermazione del genere ma è giusto rimarcare quanto può essere grande l'impatto dell'assenza di Rafa dall'undici titolare rossonero. Infatti il rendimento del Diavolo cambia sensibilmente quando il numero 10 è in campo o quando è in panchina. Lo dicono i numeri.

SENZA LEAO

Media punti: 1.14

Media gol: 1.28

CON LEAO

Media punti: 1.91 (+0.77)

Media gol: 1.62 (+0.34)