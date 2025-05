MN - Ceccarini: "Italiano sta dimostrando di essere un allenatore da squadra top, il Bologna vuole rinnovargli il contratto"

Tra campo e mercato, il direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, fa il punto in casa Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni a MilanNews.it. (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)

A proposito di Italiano, anche lui è stato accostato al Milan

"Per me resta a Bologna. Il club sta cercando di allungargli il contratto. Italiano sta dimostrando di essere un allenatore da squadra top ma in questo momento non ho riscontri che ci possano essere situazioni diverse. La volontà di Italiano e del Bologna a oggi è quella di continuare insieme".

LE PAROLE DI GIORGIO FURLANI SU MERCATO E RINNOVI

Giorgio Furlani, Amministratore Delegato rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Bologna.

Queste le sue dichiarazioni:

Nel caso in cui non dovesse arrivare il quarto posto cambierebbe qualcosa a livello di budget per il mercato e i rinnovi?

“Quello che cambia è l’insoddisfazione di non essere in quella che storicamente è la casa del Milan, la Champions League. Mi focalizzerei sulla delusione sia del mio ruolo e sia dal punto di vista del tifoso di non andare in Champions League. Faremo un grande lavoro per tornarci il prima possibile”.

Quindi i tifosi possono stare tranquilli su eventuali cessioni?

“Non ci sarà un cambio di strategie dettato dall'urgenza data dal non essere in Champions League”.

Sul mercato:

"Se stiamo già lavorando sul mercato anche senza il ds? Assolutamente. Il mercato inizia parecchi mesi prima, ci stiamo lavorando da parecchio. Il mercato lo fa la società, non siamo fermi".