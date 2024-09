Milan-Lecce, i precedenti: rossoneri in netto vantaggio con i pugliesi

vedi letture

Questa sera alle 20.45 il Milan di Fonseca riceverà a San Siro il Lecce per la sesta giornata del campionato.

I precedenti sorridono nettamente ai rossoneri che hanno vinto in 14 occasioni, contro i 3 pareggi e 1 successo dei pugliesi. Anche per quanto riguarda i goal segnati il Milan è in netto vantaggio: 41 goal contro 10.

L’ultima sfida giocata risale al 6 aprile 2024, quando i rossoneri di Pioli ebbero la meglio sul Lecce con un netto 3 a 0. In rete andarono Pulisic, Giroud e Leao, mentre il Lecce chiuse in dieci per il rosso sventolato ai danni di Krstovic.

L’ultimo pareggio fra le due squadre coincise con l’esordio sulla panchina del Milan di Stefano Pioli. Il 20 ottobre 2019 il Milan andò due volte in vantaggio con i goal di Calhanoglu e Piatek, ma prima Babacar e poi Calderoni in pieno recupero permisero al Lecce di trovare il 2 a 2.

L’unico successo dei pugliesi risale al 19 ottobre 1997. Dati alla mano è stata anche l’unica volta che Milan – Lecce si è giocata alla sesta giornata, prima di venerdì. Il Lecce veniva da cinque KO in altrettante gare, ma dopo 2’ passò in vantaggio con Govedarica (unico goal segnato in Italia). Il Milan al posto di reagire rimase in dieci per il rosso a Savicevic e nel recupero del primo tempo subì due rigori. Prima Palmieri si fece ipnotizzare da Taibi, poi però si arrese a Casale (primo goal in Serie A). Nella ripresa il Milan provò a recuperare, ma trovò solamente la rete del 2-1 grazie a un'autorete di Cyprien su tiro-cross di Ba.

Sarà la terza volta che Milan – Lecce si gioca nel mese di settembre. Nei precedenti del 1985 e 2003 doppio successo dei rossoneri per 1 a 0 e 3 a 0.

di Valentino Cesarini