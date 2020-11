Questa sera a San Siro il Milan ospiterà il Lille di Christophe Galtier per la terza giornata del girone di Europa League. Questo importante match, in particolare, sarà visibile sia in chiaro che su Sky Sport: alle 21.00, infatti, la sfida potrà essere seguita sia su TV8 che su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky sport 252.