Milan, lo sconto fiscale aiuta l'operazione Giroud

Giroud vorrebbe continuare a guadagnare 4 milioni di euro netti all'anno per le prossime due stagioni, condizioni che il Milan sembra disposto a soddisfare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il suo status di straniero al debutto in Italia gli da diritto allo sconto del Decreto Crescita. Per il club rossonero, dunque, garantirgli 4 milioni significa mettere in conto un esborso al lordo di 6 milioni annui, guarda caso la cifra che Maldini e Massara avevano preventivato di spendere per Mandzukic.