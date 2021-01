Milan, Mandzukic nell'élite del calcio con i gol in due finali

Come riportato da Opta sul suo profilo Twitter, Mario Mandzukic è uno dei 5 giocatori della storia del calcio ad aver segnato sia in una finale di Champions League (nel 2017 in Juventus-Real Madrid 1-4), che in una finale dei Mondiali (nel 2018 Francia-Croazia 4-2). Gli altri calciatori che fanno compagnia al neo acquisto del Milan sono: Zinedine Zidane, Ferenc Puskas, Gerd Muller e Zoltan Czibor.