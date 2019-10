Milan, match in casa dopo la sosta di ottobre

L'ultima volta che il Milan ha giocato in casa la prima partita di campionato al termine della sosta per le Nazionali del mese di ottobre, risale al 2013. Quella volta i rossoneri, che si erano congedati dal campionato perdendo di misura 3-2 a Torino contro la Juventus, si sono ritrovati in campo dopo la pausa a San Siro contro l'Udinese: 1-0 il punteggio e gol decisivo di Valter Birsa.



Da Milan-Udinese 2013 al prossimo Milan-Lecce, calcio d'inizio alle 20.45 di domenica 20 ottobre. Nel mezzo, solo gare in trasferta per il Milan alla ripresa del campionato dopo gli impegni autunnali con le varie rappresentative. Il primo risale all'ottobre del 2014, quando grazie ad una doppietta di Keisuke Honda la squadra allenata da Filippo Inzaghi si impose 3-1 sul campo dell'Hellas, in un pomeriggio ricco di episodi favorevoli per la squadra rossonera.

Un anno dopo il campionato torna a bussare alla porta dei rossoneri sul campo del Torino. Milan in vantaggio con Bacca e pareggio nel finale di Baselli, 1-1 il risultato con il Diavolo che era stato molto vicino alla vittoria. L'ottobre 2016 ha rivisto il Milan in campo al Bentegodi di Verona, anche se in quel caso l'avversario era il Chievo. Con Montella in panchina, i tiri da lontano di Kucka e Niang hanno dato il là ad una bella affermazione milanista con lo stesso punteggio di due anni prima: 3-1 a Verona.



Le due stagioni precedenti rispetto a quella in corso avevano sempre visto il Milan impegnato nei Derby milanesi, Derby in trasferta da calendario, due Inter-Milan terminati sempre di misura ma a sfavore dei rossoneri e con il comune denominatore delle reti decisive di Mauro Icardi.