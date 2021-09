Contro l’Atalanta potrebbe tornare a disposizione Junior Messias. Come riporta il quotidiano Tuttosport, l’ex Crotone - ultimo colpo del mercato estivo rossonero - si sta allenando con continuità ormai dal suo arrivo e presto potrebbe unirsi al gruppo. Non è da escludere, dunque, che possa essere convocato per la trasferta di Bergamo.