Milan, mister Pioli ha regalato allo staff la breve "vacanza in famiglia" sul lago di Como

Nella giornata di ieri vi avevamo proposto uno scatto che immortalava mister Pioli e il suo staff a pranzo in un ristorante sul lago di Como (clicca qui). Oggi pomeriggio Peppe Di Stefano, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, ha raccontato di come questa piccola "vacanza", ma in cui si è comunque parlato di Milan e di campo, sia stata offerta da mister Pioli.