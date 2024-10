Milan-Napoli, aperta la vendita libera: la specifica sulla CRN per i residenti in Campania ed il settore ospiti

È aperta la vendita libera per Milan-Napoli di martedì 29 ottobre alle 20.45. Queste alcune specifiche comunicate dal club rossonero in merito all'elegibilità per l'acquisto dei biglietti.

In tutti i settori dello stadio, *ad eccezione del settore ospiti*, l'acquisto per i residenti in Campania sarà consentito solo ai possessori di tessera CRN e sottoscritta entro il 20 ottobre 2024.

Settore ospiti: i residenti nella regione Campania potranno acquistare esclusivamente il settore ospiti (Terzo Verde) solo se in possesso di tessera del tifoso rilasciata da SSC Napoli.