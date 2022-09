Milan-Napoli, i rossoneri hanno giocato più i palloni in attacco degli azzurri

MilanNews.it

Nel corso della sfida di San Siro tra Milan e Napoli, dalla quale i rossoneri sono usciti immeritatamente sconfitti, la squadra di Pioli ha giocato più palloni rispetto alla squadra di Spalletti: 725 contro 703. Non una grande differenza ma il vero dato curioso è la distribuzione. Il Napoli ne ha giocati la maggior parte in difesa (324 contro i soli 197 del Milan). Il Milan, dal canto suo, ha giocato la quasi totalità dei suoi palloni in attacco (234 contro i 123 partenopei).