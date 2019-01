Milan-Napoli, Repubblica: "Cutrone alla prova Ancelotti"

Contro il Napoli, Piatek resterà in panchina, lasciando almeno all’inizio il proscenio a Cutrone e soprattutto a Paquetá, del quale i milanisti - scrive il quotidiano La Repubblica - pregustano il battesimo a San Siro. Intanto il venerdì di Milanello ha regalato a Gattuso l’insolita sensazione dell’abbondanza. Osservando il nuovo centravanti ha constatato che in rosa ci sono ormai 2 o 3 giocatori per ruolo (inclusi i quasi guariti) e che si tratta per lo più di giovani. Milan-Napoli è anche la partita del pubblico che freme, 60mila spettatori almeno a scrutare Paquetá, Insigne e naturalmente Koulibaly, che rivede il Meazza dopo gli ululati razzisti.