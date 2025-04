Milan, negli anni 2000 solo una squadra con al massimo 47 punti dopo 30 giornate di Serie A è arrivata tra le prime quattro

Come riferisce il sito della Lega Serie A, domani sera a San Siro contro la Fiorentina, il Milan non può più permettersi passi falsi in ottica qualificazione alla Champions: negli anni 2000, solo una squadra con al massimo 47 punti dopo 30 match giocati in Serie A ha poi chiuso il campionato nelle prime quattro posizioni in classifica (la Sampdoria nel 2010). La Fiorentina vuole bissare il successo dell’andata, che segnò un punto di svolta per la squadra di Palladino, e sogna la terza vittoria consecutiva senza subire reti, evento mai accaduto in questa stagione.

I padroni di casa devono fare attenzione all’avvio di gara, avendo già incassato sei gol nei primi 10 minuti, due dei quali nelle ultime tre uscite. Dall’altra parte, la Viola è l’unica squadra a non aver subito reti nei primi 15’ di gioco. Un aspetto chiave saranno i calci d’angolo: la Fiorentina ha il miglior rapporto tra corner battuti e gol segnati (uno ogni 17), mentre il Milan segna in media solo una volta ogni 59 corner, meglio solo di Lecce ed Empoli.