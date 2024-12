Milan, nervi tesi in casa rossonera: Calabria ha evitato Fonseca dopo il cambio

Anche dopo una vittoria in casa Milan i nervi sembrano decisamente tesi. Dopo la partita, il mister rossonero Paulo Fonseca s'è lamentato per l'atteggiamento della squadra: "Io so che lavoro tutti i giorni per preparare la squadra, per fare bene. Non so se nella squadra tutti possono dire questa cosa. Avevamo l'obbligo di arrivare oggi e fare di tutto per vincere la partita. E non l'abbiamo fatto".

Il manager portoghese deve probabilmente risolvere un bel po' di casi interni e uno di questi riguarda Davide Calabria, il capitano. Al cambio con Emerson Royal, il terzino in scadenza di contratto è uscito tra i fischi di San Siro. Non si è nemmeno avvicinato a Fonseca per la classica stretta di mano post sostituzione ma, proprio per evitare l'incontro con l'allenatore, ha costeggiato la panchina sui limiti dell'area tecnica. Fonseca lo ha rincorso per salutarlo, ma Calabria non lo ha degnato di uno sguardo. Il tecnico rossonero è riuscito solo a dargli una pacca sulla spalla senza, però, ricevere risposte in cambio. Evidente l'arrabbiatura di Calabria per il risultato, per i fischi ricevuti e per il cambio.