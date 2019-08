Milan, niente Bielik: andrà al Derby County

Sfuma un possibile obiettivo del Milan. Si tratta di Krystian Bielik, difensore polacco classe 1998, che lascerà il suo attuale club, l'Arsneal, per vestire la maglia del Derby County. L'accordo è stato raggiunto sulla base di una cifra di circa 10 milioni di sterline. Bielik era stato seguito anche dal Milan nelle scorse settimane, dopo che il calciatore si era messo in luce agli Europei U21 in Italia. Lo riferisce Gianlucadimarzio.com.