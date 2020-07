Milan, non solo Emirates: altri sponsor potranno trovare spazio sulla maglia

Come riferisce il comunicato ufficiale apparso sul sito del Milan, Emirates continuerà ad essere Principal Partner, Principal senior men's team shirt sponsor e Official Airline Partner di AC Milan. In base al nuovo accordo, il Club potrà accogliere nella crescente famiglia di sponsor commerciali nuovi Principal Partner che troveranno spazio sulla manica della maglia della prima squadra, sul kit di allenamento e sulle maglie della squadra femminile.