Milan, nuovi problemi per Kjaer e Diaz. Ma Pioli ne recupera tre per Bologna

La fase della stagione che attraversa il Milan è molto delicata, le due sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia sono un campanello d’allarme, anche se a Milanello non fanno drammi eccessivi. Stefano Pioli, pur perdendo 2-1 contro l’Inter, ha ottenuto le risposte che chiedeva dopo la sconfitta contro l’Atalanta, per certi versi molto più scottante. Non fa assolutamente piacere perdere un derby, ma la squadra in undici contro undici ha reagito e ha giocato la sua buona gara. Ora però contro il Bologna serve una prova di nervi, i rossoneri proveranno a non cadere in errore per la terza di fila e andranno al Dall’Ara con l’intento di vincere.

Il problema restano gli infortuni, perché oltre alle assenze già note, il Milan ha perso altre due pedine per strada dopo l’incontro in Coppa Italia. Simon Kjaer si è infortunato al muscolo retto femorale della coscia sinistra e sarà rivalutato con ulteriore risonanza fra una settimana. Brahim Diaz ha un problema ai flessori della coscia sinistra, ha già iniziato le cure del caso e verrà monitorato secondo evoluzione clinica. Il primo mancherà sicuramente a Bologna, mentre il secondo difficilmente recupererà. Al suo posto non ci sarà nemmeno Calhanoglu, ancora alle prese con il Covid, dunque Pioli dovrà studiare una nuova soluzione. In compenso tornano tra i convocati sia Mandzukic che Bennacer, quest’ultimo dopo cinquanta giorni d’assenza per una lesione al bicipite femorale, e dovrebbe farcela anche Sandro Tonali. Tra i pali si rivede Donnarumma dopo il turno di stop contro l’Inter per squalifica.