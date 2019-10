Il pratico dopo il teorico, il normalizzatore dopo i sogni di calcio champagne. Il Milan ha scelto Pioli nella speranza che possa risollevare le sorti della squadra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici rossoneri sono convinti che questa squadra abbia le qualità che servono per strappare il ticket per la Champions League. Ci credono Maldini, Boban e Massara. E ci crede lo stesso Pioli.