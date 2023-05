Milan, obiettivo terzo posto: è importante per due motivi

Il Milan è ormai certo di partecipare alla prossima Champions League, ma sarebbe importante finire il campionato al terzo posto per due motivi. Il primo è economico: la terza posizione porterebbe nelle casse rossonere 5 milioni di euro in più della quarta (21,8 contro 16,7). Il secondo invece riguarda l'autostima: il terzo posto, infatti, permetterebbe di guardare alla penalizzazione della Juventus in un’altra maniera. Lo riferisce il Corriere della Sera.