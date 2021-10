Milan, occhi sul giovane Kamara: i suoi numeri da professionista

Il Milan pensa al futuro, guardando ancora una volta in Ligue 1. Nei giorni scorsi è infatti entrato in orbita rossonera il nome di Boubacar Kamara, centrocampista classe '99 di proprietà del Marsiglia. Il giovane francese, nonostante abbia appena 21 anni, ha già giocato 149 partite con la propria squadra, siglando anche tre gol e fornendo cinque assist ai propri compagni. Nella stagione in corso invece Kamara ha giocato complessivamente 8 partite, sette delle quali in Ligue 1 e una in Europa League.