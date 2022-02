Oggi pomeriggio alle 16.30 il Milan partirà con un volo charter dall'aeroporto di Malpensa per Napoli, da cui successivamente si trasferirà in pullman verso Salerno in vista del match di domani contro la Salernitana. Subito dopo la sfida in programma alle 20.45, i rossoneri rientreranno, sempre in aereo, a Milano.