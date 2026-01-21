Milan, oggi è il compleanno di Estupinan che compie 28 anni
Oggi è il compleanno di Pervis Estupinan che compie 28 anni. Nato il 21 gennaio 1998 ad Esmeraldas in Ecuador, l'esterno sudamericano è sbarcato in estate al Milan che lo ha preso a titolo definitivo dal Brighton per circa 17 milioni di euro.
Fino a questo momento ha collezionato in maglia rossonera 14 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.
Feliz cumple, Pervis! 🎊 pic.twitter.com/m93LZKp9Mb— AC Milan (@acmilan) January 21, 2026
