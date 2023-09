Milan, oggi esordio per la terza maglia

Oggi alle 15 il Milan ospiterà il Verona a San Siro nel match valido per la 5^ giornata di Serie A: la squadra rossonera, reduce in campionato dalla brutta sconfitta nel derby, scenderà in campo con la terza maglia della stagione 2023-2024, la cui combinazione di colori celebra la cultura dell'inclusività e della diversity.