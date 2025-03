Milan, oggi la ripresa degli allenamenti a Milanello verso il Como

vedi letture

Dopo il successo in rimonta di sabato sera in casa del Lecce, Sergio Conceiçao ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra che quindi non si è allenata nè domenica nè si allenerà nella giornata di ieri. La ripresa degli allenamenti a Milanello per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato contro il Como a San Siro è in programma nella giornata di martedì. La partita contro i Lariani è in programma a San Siro il prossimo sabato 15 marzo alle ore 18.