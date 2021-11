Come riportato da acmilan.com, i rossoneri osserveranno oggi il secondo dei due giorni di riposo, concessi da mister Pioli dopo l'ultimo allenamento di venerdì. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani con una sessione pomeridiana in vista della sfida contro la Fiorentina, prevista per sabato 20 novembre alle 20:45.