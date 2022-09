Milan, Oli-Gol: per il francese una delle migliori partenze di sempre nei Top 5 campionati

MilanNews.it

Un inizio di stagione da incorniciare per il bomber rossonero, Olivier Giroud. Come illustrato dai colleghi di Sky Sport, infatti, il numero nove del Diavolo ha fatto registrare una delle migliori partenze di sempre nei Top 5 campionati: con quattro gol segnati in sette giornate, l'ex-Chelsea ha eguagliato i record delle annate 2011/12 (Montpellier) e 2013/14 (Arsenal).