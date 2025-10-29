Milan, ora cinque giorni per preparare il big match contro la Roma
Dopo aver giocato e pareggiato ieri sera a Bergamo contro l'Atalanta, anticipando il turno infrasettimanale valido per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive, il Milan inizierà da oggi a preparare il prossimo impegno che mette sul piatto un'altra gara molto ostica. A Milano, a San Siro, domenica 2 novembre arriva la Roma di Gianpiero Gasperini che, con una vittoria oggi sul Parma, manterrebbe il passo del Napoli capolista. La gara si giocherà alle 20.45 e il Diavolo ha cinque giorni per prepararla, uno in più rispetto ai giallorossi.
DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Data: domenica 2 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
