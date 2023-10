Milan, ottobre di fuoco: il calendario completo del prossimo mese

Il Milan è appena entrato in un mese di ottobre che sarà di fuoco. I rossoneri, tra campionato e Champions, pur con una sosta per le nazionali in mezzo, saranno impegnati in sfide probanti che cominceranno mercoledì contro il Borussia Dortmund e termineranno in coda al mese con un trittico da capogiro: Juventus a San Siro, Psg al Parc de Princes e Napoli al Maradona. Questo il calendario completo:

CHAMPIONS LEAGUE - 2ª giornata, Borussia Dortmund-Milan, mercoledì 4 ottobre 2023 ore 21.00 (Amazon Prime Video) - Signal Iduna Park

SERIE A - 8ª giornata, Genoa-Milan, sabato 7 ottobre 2023 ore 20.45 (DAZN/Sky) - Stadio Luigi Ferraris

SERIE A - 9ª giornata: Milan-Juventus, domenica 22 ottobre 2023 ore 20.45 (DAZN) - Stadio San Siro

CHAMPIONS LEAGUE - 3ª giornata, PSG-Milan, mercoledì 25 ottobre 2023 ore 21.00 (Amazon Prime Video) - Parc des Princes

SERIE A -10ª giornata: Napoli-Milan, domenica 29 ottobre 2023 ore 20.45 (DAZN) - Stadio Diego Armando Maradona