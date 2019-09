La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento sui possibili ballottaggi in casa Milan. In teoria - osserva la rosea - Paquetà è la mezzala titolare, ma deve ancora impadronirsi delle nuove consegne. Il brasiliano sente il fiato sul collo di Bonaventura, uno che in termini tattici apprende alla svelta.