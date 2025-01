Milan-Parma, Theo Hernandez potrebbe raggiungere un altro record: la statistica

vedi letture

Milan-Parma, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà a San Siro domenica 26 gennaio, alle ore 12:30. I rossoneri hanno perso solo uno degli ultimi 20 match casalinghi contro il Parma in Serie A, collezionando 15 vittorie e quattro pareggi nel parziale. In generale, tra le squadre incontrate almeno 20 volte in casa nell’era dei tre punti a vittoria, solo contro il Cagliari (79%) i rossoneri vantano una percentuale di successi interni più alta che contro i Ducali (70% – 16/23).

I NUMERI PRE PARTITA

Solo contro il Venezia (quattro) Theo Hernández ha segnato più reti che contro il Parma (tre, come contro il Torino) in Serie A. Servendo un passaggio vincente, il giocatore del Milan potrebbe diventare il primo difensore con almeno tre gol segnati e tre assist serviti in ciascuna delle ultime sei stagioni nei maggiori cinque campionati europei - attualmente a quota cinque anche Hakimi (3G+2A in questa stagione per il francese; 2G+5A per il marocchino).