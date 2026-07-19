Milan, partono i preorder per la seconda maglia 2026/27. Con un testimonial d'eccezione

Milan, partono i preorder per la seconda maglia 2026/27. Con un testimonial d'eccezioneMilanNews.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 07:48News
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com
Pippo Inzaghi è testimonial d'eccezione per la seconda maglia del Milan 2026/27

È partita la campagna marketing del Milan per la seconda maglia della stagione 2026/27. Come testimonial c'è una leggenda rossonera, che con la maglia bianca ha scritto la storia del club nella finale di Champions League di Atene.

"Il nuovo Away Kit 2026/27 di AC Milan e PUMA arriva in pre-order su store.acmilan.com da sabato 18 luglio.

Bianco classico come simbolo di un'attitudine vincente, espressa dalla frase "Dopo Istanbul c'è sempre Atene": un messaggio che racchiude la mentalità di chi trasforma ogni sfida in una nuova occasione per ripartire. E di chi non vede l'ora di indossarla".