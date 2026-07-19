Zaniolo-Udinese, intesa sempre più vicina: accordo atteso a breve
MilanNews.it
Nicolò Zaniolo sempre più vicino alla permanenza all'Udinese: l'intesa tra le parti potrebbe arrivare nelle prossime ore
Dopo alcune settimane di gelo sembra avvicinarsi la permanenza di Nicolò Zaniolo all'Udinese. Il club friulano, che ha riscattato negli scorsi mesi il giocatore dal Galatasaray, continua a trattare con l'attacante e il suo entourage per definire il nuovo accordo economico. Stando a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio, l'intesa definitiva tra le parti potrebbe arrivare già nelle prossime ore.
Nell'ultima stagione Zaniolo ha collezionato 34 presenze tra Serie A e Coppa Italia con la maglia dell'Udinese, realizzando sei gol e altrettanti assist. L'Udinese aveva promesso di ridiscutere l'ingaggio prima dell'inizio della nuova annata, e i recenti contatti hanno avvicinato sensibilmente le parti.
Pubblicità
News
Le più lette
1 Rabiot: "Riparto dal Milan? Si si ovviamente. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente con il mister"
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia
Primo Piano
Luca SerafiniIl linciaggio di Adani. Cardinale, servirebbe “cedere” Ibra. Ripartire da Maignan e Rabiot
Franco OrdineFunziona (per ora) la sintonia tra Cardinale e Amorim. Rabiot e Modric due buone notizie
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com