Zaniolo-Udinese, intesa sempre più vicina: accordo atteso a breve

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Nicolò Zaniolo sempre più vicino alla permanenza all'Udinese: l'intesa tra le parti potrebbe arrivare nelle prossime ore

Dopo alcune settimane di gelo sembra avvicinarsi la permanenza di Nicolò Zaniolo all'Udinese. Il club friulano, che ha riscattato negli scorsi mesi il giocatore dal Galatasaray, continua a trattare con l'attacante e il suo entourage per definire il nuovo accordo economico. Stando a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio, l'intesa definitiva tra le parti potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Nell'ultima stagione Zaniolo ha collezionato 34 presenze tra Serie A e Coppa Italia con la maglia dell'Udinese, realizzando sei gol e altrettanti assist. L'Udinese aveva promesso di ridiscutere l'ingaggio prima dell'inizio della nuova annata, e i recenti contatti hanno avvicinato sensibilmente le parti.