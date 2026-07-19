Finale Mondiali, Spagna-Argentina 0-0: si va ai supplementari

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La Finale dei Mondiali in USA si deciderà ai tempi supplementari, se non ai tiri di rigore. Al termine dei tempi regolamentari il punteggio dice 0-0, mentre la partita racconta di una Spagna completamente padrona del gioco e del campo. La selezione di De La Fuente ha sfiorato il vantaggio più volte, peccando in cattiveria e precisione al momento del tiro. Argentina non pervenuta ed in enorme difficoltà: la mezz'ora dei supplementari Scaloni dovrà giocarla in 10, visto che Enzo Fernandez si è fatto espellere nel recupero.

In verità sarebbe dovuto essere espulso qualche minuto prima quando, già ammonito, ha applaudito ironico verso l'arbitro. Anche Paredes ha rischiato a più riprese il cartellino rosso. Ora i tempi supplementari ma occhio: in questi Mondiali la sorpresa è sempre dietro l'angolo.